Власти Ставропольского края рассказали о доходах за первые полгода 2021

Власти Ставропольского края обсудили исполнение бюджета региона за 6 месяцев 2021 года. На рабочем совещании, прошедшем в видеоконференции, председательствовал губернатор Владимир Владимиров.

Министр финансов, зампредседателя правительства Ставрополья Лариса Калинченко уверяет, что исполнение бюджета идет с опережением плана по доходам. Доходы казны за первые полгода 2021 года составили 67,9 млрд рублей, или 50,4% от плана. Причем налоговые и неналоговые доходы равны 36,6 млрд рублей. Этот показатель на 15% выше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 6% выше, чем за 2019 год.