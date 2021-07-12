Прокуратура установит причину трагедии с двумя утонувшими на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края проведет проверку трагедии, случившейся в Изобильненском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

11 июля спасатель ПАСС СК организовал водную прогулку для восьми человек. В ходе поездки лодка с людьми перевернулась по неосторожности мужчины. В итоге скончались два человека - 6-летний мальчик и 34-летний мужчина. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Спасатель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

- По данному факту прокуратурой Ставропольского края незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.