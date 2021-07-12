За месяц на Северном Кавказе число зараженных COVID-19 увеличилось почти в 5 раз

В пресс-службе аппарата полпреда президента СКФО рассказали, что за последний месяц число зараженных на Северном Кавказе увеличилось в 4,2 раза.

- Если в первой декаде июня за сутки фиксировалось около 160 заболевших, то на текущую дату этот показатель превышает 680 человек, рост в 4,2 раза, - сказано в сообщении.

Во всех регионах округа проходит массовая вакцинация. Сейчас в СКФО иммунизировались 1,2 миллиона человек. Регионы регулярно получают поставки вакцин, чтобы не допустить их дефицит.

- Наша с вами задача - сделать все, чтобы объяснить важность реализации полноценной прививочной кампании в регионах Северного Кавказа, - заявил заместитель полпреда в СКФО Александр Куренный.