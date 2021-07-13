В Дагестане двое студентов-медиков наладили производство синтетических наркотиков

В Дагестане силовики «накрыли» лабораторию по производству синтетических наркотиков. Выяснилось, что производство запрещенных средств наладили двое студентов-медиков, которые отлично разбирались в химическом синтезе.

- Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась производством синтетических наркотиков в подпольной лаборатории. Задержаны двое студентов Дагестанского государственного медицинского университет, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.

Сообщается, что парни смогли наладить полный цикл производства и оптового сбыта наркотических средств. Во время обыска лаборатории сотрудниками правоохранительных органов изъято большое количество готового к продаже запрещенного вещества, а также веществ для производства наркотиков и оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».