По факту аварии БТР с маршруткой на Ставрополье прокуратура начала проверку

Авария БТР и «Газели» произошла возле поселка Тамбукан

Прокуратура Ставропольского края начала проверка по факту аварии БТР и маршрутки в Предгорном районе 13 июля 2021 года. В результате столкновения в районе поселка Тамбукан на границе с Кабардино-Балкарией (где, кстати, и была зарегистрирована пассажирская «Газель») два человека погибли, шесть пострадали, в том числе трое детей.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили сайту stav.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

По предварительным данным, колонна военной техники двигалась в сопровождении Военной автомобильной инспекции ВС РФ, когда в БТР врезалась маршрутка.

На месте происшествия работают инспекторы ВАИ и ДПС, которые выясняют все обстоятельства случившегося.