БТР врезался в маршрутку на Ставрополье: пострадали дети

БТР столкнулся с «Газелью», когда выезжал с полигона. Фото: Алексей БУЛАТОВ (архив «КП»)

В Ставропольском крае БТР врезался в пассажирскую «Газель». Авария произошла 13 июля 2021 года в Предгорном районе, на въезде в поселок Тамбукан. БТР выезжал с расположенного рядом полигона и столкнулся с маршруткой.

Тамбукан расположен на границе с КБР, рядом - военные полигоны

В результате лобового столкновения «Газель» получила серьезные повреждения. По предварительным данным, два человека погибли, шестеро получили различные травмы, в том числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Маршрутка была зарегистрирована в Кабардино-Балкарии. Фото: Telegram-канал 112

По какому маршруту ехала пассажирская «Газель», столкнувшаяся с БТР на Ставрополье, уточняется. Номер указывает на то, что транспортное средство было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии - поселок Тамбукан находится на границе Ставропольского края и КБР.

Среди пострадавших есть дети. Фото: Telegram-канал 112

Накануне в Кабардино-Балкарии произошло другое серьезное ДТП с маршруткой - на 433 км трассы «Кавказ»в «Газель» врезался Mercedes, выехавший на встречную полосу. Погиб один человек и 10 пострадали.

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