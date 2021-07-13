В аварии БТР и маршрутки на Ставрополье погибли два человека

Фото с места аварии БТР и маршрутки на Ставрополье появилось в Сети. На снимках видно, насколько серьезные повреждения получила пассажирская «Газель» из Кабардино-Балкарии. В результате столкновения погибли два человека, еще шестеро пострадали, трое из них - дети.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе Росгвардии, которой принадлежит попавший в аварию БТР, техника двигалась в сопровождении Военной автомобильной инспекции (ВАИ) ВС РФ, когда в нее возле поселка Тамбукан врезалась маршрутка.

Прокуратура Ставропольского края уже начала проверку по факту аварии.