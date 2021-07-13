БТР, врезавшийся в маршрутку на Ставрополье, принадлежал Росгвардии

БТР и пассажирская «Газель» столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края

Стали известны подробности аварии с участием БТР и пассажирской маршрутки в Предгорном районе Ставропольского края 13 июля 2021 года, в результате которой два человека погибли, шесть человек, включая троих детей, пострадали. Все получившие травмы госпитализированы.

Попавший в аварию бронетранспортер выезжал с полигона возле поселка Тамбукан, где проходили учения Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе ведомства, воинская колонна двигалась в сопровождении Военной автомобильной инспекции (ВАИ) ВС РФ. По предварительным данным, водитель пассажирской «Газели» по неустановленной пока причине врезался в БТР, двигавшийся в составе колонны.

Инспекторы ВАИ и ДПС работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства ДТП.