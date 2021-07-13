За порядком на улицах Ставрополя следят более 2,7 тысяч камер

В Ставрополе для контроля правопорядка на улицах установлены более 2,7 тысяч камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. Под пристальным присмотром - 230 объектов.

- Из них на серверах городской Единой дежурно-диспетчерской службы записываются данные с 26 объектов (275 камер), к остальным ЕДДС имеет доступ для просмотра архива и в режиме онлайн, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В этом году специалистами были модернизированы системы видеонаблюдения с выводом сигнала с камер в ЕДДС Ставрополя.

Так, на Крепостной горе добавлены 18 камер (в общей сложности 26). Дополнительно 4 камеры также установлены на мемориале « Огонь Вечной Славы» (всего 8).

- Кроме того, обеспечен вывод сигнала в ЕДДС с 82 камер, установленных на Комсомольском пруду, и 30 камер с Пионерского пруда. Также запланировано оборудование системами видеонаблюдения площади генерала Ермолова и сквера перед железнодорожным вокзалом, - добавили в администрации, отметив, что городские власти активно сотрудничают с правоохранительными органами и тем, кто портит имущество города придется отвечать за свои поступки согласно закону.