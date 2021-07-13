Ставропольские спортсмены завоевали пять золотых медалей на Первенстве России по спортивному туризму

Ставропольская команда заняла первое место на Первенстве России по спортивному туризму. Нашим спортсменам, воспитанникам спортшколы №5, удалось завоевать пять золотых и 4 бронзовые медали.

- В первый же день состязаний не было равных Маргарите Черниковой и Софье Паськовой, которые уверенно выиграли на дистанции связок. В группе юниоров и юниорок обе золотые медали завоевала наша сборная. С хорошим отрывом Маргарита Черникова победила на личной дистанции, а Данила Корнев уверенно опередил мастеров спорта и более опытных спортсменов. Среди юношей 14-15 лет борьба в тройке лидеров была за секунды. Иван Скрипай опередил соперника всего на 7 секунд, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В последний день Первенства бронзовые медали завоевали Михаил Трутнев, Роман Медведев, Никита Швабауэр, Никита Захаров.