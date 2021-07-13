В Невинномысске автобус сбил мотоциклиста с пассажиркой

В Невинномысске вечером 12 июля произошло ДТП с участием пассажирского ПАЗика и мотоцикла.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу байкеру на улице Матросова. В результате аварии травмы получила 18-летняя пассажирка мотоциклиста. У девушки диагностирован перелом костей предплечья и травму ноги получила 18-летняя пассажир мотоцикла.

По данным краевого управления Госавтоинрспекции, мотоциклист управлял транспортом не имея категории, а сам байк и вовсе не был зарегистрирован. За рулем ПАЗика находился 41-летний местный житель, который за два года ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По факту автоаварии проводится проверка.