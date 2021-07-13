На Ставрополье нетрезвый водитель «пятерки» выехал на встречку и врезался в иномарку

В Апанасенковском районе Ставрополья столкнулись отечественная «пятерка» и иномарка Toyota Camry. Произошло все около пяти вечера на 405-м километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь».

Водитель ВАЗ-21053 совершил обгон, проигнорировав сплошную разметку, выехал на встречку, собираясь совершить поворот налево и врезался в иномарку. От удара ВАЗ несколько раз перевернулся.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, травмы получил 13-летний пассажир ВАЗа. За рулем отечественной машины оказался 37-летний житель Дивного, который отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

- По данному факту составлен соответствующий административный материал, водителю грозит лишение права управления от полутора до 2 лет. А также штраф 30 тысяч рублей, - сообщили в Госавтоинспекции края. - 61-летний житель Кочубеевского района, который управлял иномаркой, на момент ДТП был трезв.

Степень ответственности участников аварии устанавливается.