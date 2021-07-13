Двое детей пострадали в аварии в Минераловодском городском округе

Двое детей получили травмы при столкновении двух автомобилей «Гранта» в Минераловодском городском округе. ДТП произошло утром в понедельник, 12 июля на нулевом километре автодороги «Подъезд к поселку Кумагорский».

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, женщина за рулем Гранты ехала со стороны поселка Кумского. В какой-то момент она не смогла справиться с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с еще одной «Грантой». В результате аварии пострадали и оба водителя, и двое пассажиров первой «Гранты» 5 и 6 лет.

- Первой «Грантой» управляла 27-летняя жительница поселка Канглы, которая имеет водительский стаж 3 года, за это время за нарушение ПДД не привлекалась, - сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции. - По факту происшествия проводится проверка.