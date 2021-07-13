«Новые люди» выдвигаются во всех округах Ставрополья

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Партия не ограничится участием в Госдумовской избирательной кампании. Представители новой политической силы будут бороться за депутатские мандаты в краевую и городские думы Ставропольского края.

На конференция регионального отделения партии «Новые люди» определились кандидаты в думу Ставропольского края, а также в городские думы Ставрополя и Кисловодска. Из 25 одномандатных округов в региональный парламент Новые люди закрыли своими представителями десять. Столько же кандидатов по одномандатным округам будут бороться за места на выборах в Кисловодскую городскую думу.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

- Восемь кандидатов от Новых людей планируют победить в одномандатных округах на выборах с городскую думу Ставрополя, - говорят в партии.

Кроме этого, на конференции были утверждены кандидаты от Новых людей во все три думы для голосования по партийным спискам.

Вел конференцию победитель шоу «Дебаты кандидаты», руководитель АНО «Города за здравый смысл» Стас Киреев. Он ранее был выдвинут по Ставрополью партией «Новые люди» в Государственную думу.

- На всех уровнях «Новые люди» рассчитывают только на победу и расценивают свои шансы как очень высокие, - отметил Стас Киреев. - Несмотря на молодость партии, у нее уже есть успешный положительный опыт региональных избирательных кампаний.

Стоит сказать, что в 2020 году партия прошла в четыре региональных парламента. А на выборах в Томскую городскую думу «Новым людям» удалось оставить позади себя сразу две из четырех парламентских партий.