В Невинномысске завершается ремонт дороги на улице Линейной

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

При поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в Невинномысске подходит к концу ремонт дороги на улице Линейной. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его реализация началась в 2020 году.

- На данный момент здесь уже готовы проезжая часть и съезды, парковки, выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия общей протяженностью более 1,6 километров, - рассказал на своей странице в Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков. - Вдоль проезжей части установили 81 дорожный знак, один светофорный объект и четыре светофора типа Т7.

Кроме того, на дороге уже появилась разметка и пешеходные ограждения, а вдоль нее - тротуары общей протяженностью почти 3 км, освещение и бортовой камень. На Линейной заменили 4 остановочных павильона и 9 дорожных люков.