РПЛ из-за жары изменила время начала матчей «Ахмата» с «Крыльями Советов» и «Сочи»

Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла начала четырех матчей первого и второго тура на более позднее время. Причиной корректировки начала турниров стала аномальная жара.

По данным пресс-службы РПЛ, практика переноса летних игр на более позднее время существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время.

Так, согласно обновленному графику, матч «Ахмат» - «Крылья Советов» начнется 25 июля в 19:00 вместо заявленных ранее 17:30, а матч «Ахмат» - «Сочи» состоится 2 августа в 20:00 вместо заявленных ранее 19:00.