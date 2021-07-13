В Махачкале задержан серийный мошенник со Ставрополья

В Махачкале сотрудники полиции задержали серийного мошенника, который «заговаривал зубы» продавцам, показывая купюру и забирал сдачу, не отдавая деньги.

На след злоумышленника удалось выйти после того, как в полицию обратилась 22-летняя жительница Кумторкалинского района, работающая барменом в одном из кафе Махачкалы.

Она рассказала, что вечером 4 июня 2021 года мужчина обманом завладел ее деньгами в размере 5 тысяч рублей.

- Полицейскими установлен и доставлен в отдел 54-летний житель Ставропольского края. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном и сообщил, что предложил в качестве оплаты крупную купюру. Пока работник кафе выдавал сдачу, мошенник вступил с ним в диалог, усыпляя бдительность, в результате чего не расплатился, забрал сдачу и ушел, - сообщает пресс-служба МВД по РД.

Выяснилось, что он может быть причастен к ряду аналогичных преступлений. Сотрудники МВД просят возможных жертв обратиться в полицию по телефонам: 99-42-24 или 8 (928) 875-95-28.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».