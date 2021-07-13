Ставропольский край занимает 8 место по темпам вакцинации в России

Ставропольский край занимает 8 место по темпам вакцинации среди субъектов России. Так, по данным регионального минздрава, на данный момент в крае от коронавируса привиты более 436 тысяч человек. Среди лидирующих районов региона - Красногвардейский (74,1% от целевого показателя) и Кочубеевский (60%).

- Медработники готовы прививать в течение дня до 20 тысяч человек. Если сохраним нынешние темпы, сможем добиться 60-процентного вакцинирования уже в сентябре, - передает пресс-служба минздрава СК слова министра здравоохранения региона Владимира Колесникова.

Сейчас на Ставрополье работают 115 стационарных пунктов вакцинации и 134 мобильные бригады. Получить вакцину можно ежедневно до 21.00. В круглосуточном режимы работают пункты в Невинномысске, Пятигорске и Кочубеевском округе.

Тем временем, в край поступила очередная партия вакцины - 56,4 тыс. доз «Спутника V» и 2,4 тыс. доз «КовиВака». Еще 9,5 тыс. доз «Спутника V» поступит в течение этой недели.