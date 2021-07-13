В больницу Нальчика с тяжелой травмой головы доставлен ребенок из детского сада

ЧП произошло сегодня, 13 июля 2021 года, в одном из детских садов Нальчика. Шестилетний воспитанник сада попал в больницу после того как упал на игровой площадке. У ребенка диагностирована тяжелая травма головы.

По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка.

- В настоящее время в детском саду следователями и криминалистами следственного управления проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства травмирования ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.