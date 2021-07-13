Жителя КБР осудят за интимную связь с несовершеннолетней

В КБР осудят мужчину, который вступил в интимные отношения с девочкой,

которой еще не исполнилось 16-ти лет. Ранее в отношении него было возбуждено дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, мужчина, 1995 года рождения, прекрасно знал, что его «партнерше» нет 16-ти лет. Этот факт его не остановил и мужчина дважды вступил с девочкой в половой контакт.

- Мужчина, осознавая, что потерпевшая, не достигла шестнадцатилетнего возраста, то есть возраста определенного для нормального физического и нравственного формирования ее личности и вступление с последней в половой контакт запрещено действующим уголовным законодательством Российской Федерации, без применения физического и психологического насилия дважды вступил с потерпевшей в половое сношение,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.

На данный момент расследование дело передано в суд.