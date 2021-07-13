На Ставрополье пожар уничтожил 130 гектаров ячменя

В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что на полях Кировского городского округа начался пожар. Пострадали 130 гектаров ячменя, пожарные смогли локализовать возгорание.

Открытый огонь быстро перекинулся на большую площадь, уничтожая сельхозкультуры. Жители Новопавловска сообщили МЧС о бушующем пожаре.

В тушении принимали участие 21 человек и 10 единиц техники, из них 11 сотрудников МЧС. Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об еще одном пожаре на полях региона, который уничтожил значительную часть посевов пшеницы, гороха и других культур.