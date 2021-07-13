Кочубеевский и Красногвардейский округа Ставрополья выполнили план вакцинации на 75%

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров провел встречу с министром здравоохранения Владимиром Колесниковым. Они обсудили вопрос эпидемиологической обстановки и массовой вакцинации жителей региона.

- В Красногвардейском, Кочубеевском округах целевой показатель по вакцинации выполнен примерно на 75%. И мы уже видим, что в этих территориях практически нет новых фактов заболевания, в основном - завозные случаи, - заявил Колесников.

Сейчас в регионе работают 115 стационарных пунктов вакцинации и 134 мобильные бригады. Таким образом власти добиваются свободного доступа к прививке для всех граждан. Владимиров отдельно подчеркнул, что иммунизация остается добровольной.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что для отдыха в санаториях Ставропольского края не нужно вакцинироваться и предъявлять соответствующие документы.