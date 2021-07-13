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Общество13 июля 2021 20:37

Карачаево-Черкессия стала лучшим в СКФО регионом по доступности дошкольного образования

Республика попала в федеральный рейтинг
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе главы КЧР рассказали, что республика попала в топ регионов России, в которых наиболее доступно дошкольное образование для населения. По данным экспертов, в КЧР 100-процентная обеспеченность дошкольным образованием.

- Исследование обеспеченности яслями в регионах страны провело министерство просвещения РФ, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее глава республики Рашид Темрезов встретился с президентом России Владимиров Путиным и пообещал обеспечить абсолютную доступность посещения учреждений дошкольного образования для детей ясельного возраста.

Собственно, в 2021 году в КЧР не наблюдается недостатка мест для маленьких детей в детских садах.