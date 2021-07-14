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Общество14 июля 2021 9:37

В Ставрополе с начала года составлено более 300 протоколов за нарушение антиковидных мер

В краевой столице тщательно проверяют торговые объекты и точки общественного питания
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе проводятся рейды по соблюдению антиковидных мер. Под пристальным присмотром проверяющих - торговые объекты, точки общественного питания и другие учреждения, предоставляющие различные услуги жителям краевой столицы. О том, на что в первую очередь обращают внимание проверяющие, рассказал замруководителя по делам ГО и ЧС администрации Ставрополя Ян Васильковский.

По словам Васильковского, если речь идет о заведении общественного питания, то на входе в обязательном порядке должен присутствовать QR-код. Должна быть соблюдена также и социальная дистанция, то есть полтора метра между столиками. На столах должны быть санитайзеры, а также антисептик на входе для обработки рук.

- Должен быть журнал санитарной обработки помещения и журнал проверки температуры у сотрудников, - сообщил Васильковский.

С начала этого года в Ставрополе более 300 протоколов. Суд чаще всего выносил предупреждения, но были назначены и реальные штрафы.