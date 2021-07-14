Торговые палатки горели на поляне Таулу в Архызе

Пожар вспыхнул вечером 13 июля 2021 года в районе поляны Таулу на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. В зоне возгорания оказались торговые палатки. Огонь охватил порядка 500 квадратных метров площади, 300 квадратны метров из которых - торговые ряды.

Пожар удалось ликвидировать достаточно быстро. В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП ведется разбор сгоревших конструкций.

- Открытое горение на пожаре в поселке Архыз ликвидировано, производится проливка и разбор конструкций мест горения. В результате возгорания никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КЧР.

К ликвидации пожара привлекались 30 человек и 11 единиц техники.