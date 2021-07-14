В Кисловодске за сутки составили три протокола за нарушение антиковидных мер

В Кисловодске проводятся ежедневные рейды по выявлению нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил. В поле зрения проверяющих - точки общественного питания и торговые объекты.

Так, за минувшие сутки проверке подверглись три предприятия общественного питания. По факту выявленных нарушений составлены три акта, а также выписаны два уведомления о явке для составления протокола.

- Управление торговли администрации Кисловодска, МКУ центр по ЧС и ГО и МВД России по городу Кисловодску в ходе проверок особое внимание обращают на соблюдение пропускного режима в объекты общественного питания по QR-кодам, наличию дезинфицирующих средств на входах или кассах торговых объектов, проведению санитарной обработки, а также наличию масок и перчаток у обслуживающего персонала, - сообщили в пресс-слжубе администрации курорта.