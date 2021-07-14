В Ставрополе отреставрируют фонтанный каскад «Дельфины»

Визитную карточку города отреставрируют. Фото: администрация Ставрополя.

В Ставрополе знаменитый каскадный фонтан «Дельфины», возведенный на проспекте Октябрьской революции еще в 1954 году, отреставрируют. О планах обновить одну из главных достопримечательностей краевой столицы рассказал мэр города Иван Ульянченко на своей странице в социальных сетях.

По словам градоначальника, реставрацию фонтанного каскада решили провести в целях сохранения культурного объекта. Специалисты уже приступили к подготовке проектной документации.

- Чтобы сохранить этот культурный объект, мы приступили к трудоёмкому процессу. Уже идёт подготовка научно-проектной документации для дальнейших реставрационных работ. Этим будут заниматься люди, которые уже работали с такими сложными объектами, - сообщил глава Ставрополя Ульянченко.

В планах городских властей также обновление подпорной стены Крепостной горы.