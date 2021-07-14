В Ставрополе 7-летняя девочка на велосипеде попала под колеса внедорожника

В Ставрополе произошло ДТП с участием 7-летней велосипедистки. По данным краевой Госавтоинспекции, вечером 13 июля на улице Придорожной водитель Renault Duster допустила наезда на девочку, когда та пересекала проезжую часть на велосипеде.

В результате ЧП ребенок получил ссадину руки и травму головы. Ей назначено амбулаторное лечение.

За рулем иномарки находилась 47-летняя местная жительница, которая на момент ДТП была трезва и в течение двух лет не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. По данному факту проводится проверка.

В ведомстве напомнили, что катание на велосипеде по дорогам общего пользования детям до 14 лет запрещено.