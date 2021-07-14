Водитель иномарки пострадала в тройном ДТП с участием троллейбуса в Ставрополе

В Ставрополе произошло тройное ДТП с участием троллейбуса. По данным краевого управления Госавтоинспекции, вечером 17 июля на 50 лет ВЛКСМ столкнулись троллейбус и Nissan Qashqai, по инерции иномарка продолжила двигаться и врезалась в припаркованный Opel Astra.

Медпомощь понадобилась только 37-летней женщине, водителю Nissan. Кроме нее в аварии никто не пострадал.

- Сотрудникам Госавтоинспекции города Ставрополя предстоит установить, кто не предоставил преимущество в проезде и спровоцировал ДТП. По факту произошедшего назначены проверка и экспертизы, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.