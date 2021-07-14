Ставрополец во время ссоры избил товарища шваброй

Инцидент произошел в селе Константиновском Петровского района Ставрополья. Два товарища выпивали и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Разозлившись, 48-летний мужчина схватил швабру и стал бить ею товарища. В итоге пострадавшему понадобилась помощь врачей.

- Ранее судимого 48-летнего гражданина доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Экспертиза показала, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».