В Северной Осетии заболеваемость коронавирусом выросла за неделю почти на 50%

В Северной Осетии резко выросла заболеваемость коронавирусом. Показатель по новым случаям заболевания за неделю увеличился почти на 50%. Об это заявил глава республиканского Роспотребнадзора Алан Тибилов на заседании оперштаба.

- Заболеваемость коронавирусом в республике выросла на 49,6%. В Северной Осетии продолжают циркулировать британский и индийские штаммы, - сообщил Тибилов.

На данный момент в РСО-Алания развернуто 713 коек для больных COVID-19, 556 из них заняты пациентами. Коечный фонд свободен на 20%.