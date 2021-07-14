В Невинномысске завершили капремонт спортшколы с бассейном

В Невинномысске после капитального ремонта двери открылась спортивная школа с бассейном. Результаты проведенных работ в рамках реконструкции объекта проверил лично глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Капремонт в сопртшколе был проведен впервые за несколько десятков лет. В частности были заменены коммуникации, обновлена гидроизоляция бассейна в соответствии с современными требованиями, облицовано покрытие стен и дна чаши и установлена новая система подготовки воды и подсветка в глубокой части.

Работы были выполнены в рамках краевой программы «Развитие образования». Заниматься в школе смогут больше 600 человек. Запись в группы доступна для жителей всех возрастов.

В планах - ремонт тренажерного зала, зала для занятий боксом и фитнесом, административных кабинетов и ряда других помещений. Обсуждается также вопрос создания бассейна для деток до 7 лет и благоустройство территории.