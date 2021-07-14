Губернатор Ставрополья посетил спортивную школу в Невинномысске, открывшуюся после капитального ремонта

На проект было выделено около 77 млн рублей

В Невинномысске с рабочей поездкой побывал губернатор Ставропольского края. Владимир Владимиров посетил спортивную школу «Рекорд». Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Михаил Миненков.

Школа открылась недавно после капитального ремонта, который прошел в рамках программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования». На проект было выделено около 77 млн рублей. Детско-юношескому заведению больше 50 лет. За это время там подготовили четырех мастеров спорта международного класса по плаванию, 42 мастеров спорта СССР и мастеров спорта России, а также 187 кандидатов в мастера спорта. Плаванию обучили более 40 тысяч человек (!). Капитальный ремонт в школе провели впервые.

- Ремонтные работы продолжались с июня 2020 года по март 2021, - отмечает глава Невинномысска Михаил Миненков. - Здесь полностью заменили коммуникации водоснабжения, канализации, электрических и тепловых сетей и приточно-вытяжной вентиляции, провели ремонт большого игрового зала и ремонт бассейна. Преобразилось и значительно увеличилось фойе, переделан гардероб и ресепшн. Отремонтировали раздевалки, душевые кабины первого этажа и лестницу.

После капитального ремонта малый зал школы вмещает до 20 человек, а большой - до 42-х. В будущем здесь будут проводить различные соревнования. На балконе поместятся до двухсот зрителей (!). Состоялось долгожданное открытие и обновленного бассейна с новой системой подготовки воды: теперь используются щадящие химические реагенты и ультрафиолет.

По словам главы Невинномысска, в «Рекорде» уже во всю идут занятия по боксу, плаванию, кикбоксингу, волейболу, большому теннису и другим видам спорта. Но при этом ремонт еще не завершен. Работы проведут в административных кабинетах и спортивных залах на цокольном. Запланировано благоустройство и прилегающей территории, а также строительство специального бассейна для детей младше семи лет.

Во время рабочей поездки губернатор Ставрополья Владимир Владимиров познакомился и с инвестиционным проектом «Закладка интенсивного фруктового сада на территории Ставропольского края». Проект стоимостью более 1,1 млрд рублей на площади 277 гектаров реализует резидент ТОСЭР «Невинномысск» - ООО «Ставропольская Фруктовая Долина». Создано 119 рабочих мест. В ближайшее время планируется заложить яблоневый сад на участке площадью 50 гектаров. Предприятие также хочет построить на трассе возле въезда в сад фирменный магазин, в котором будут продаваться фрукты, выращенные в Невинномысске.