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Происшествия14 июля 2021 12:45

Ставропольчанку осудят за незаконное проведение азартных игр

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе в суд передано дело о незаконном проведении азартных игр. Обвиняемой стала 25-летняя местная жительница.

По версии следствия, летом 2020 года она организовала и проводила азартные игры, позволяющие получать денежные выигрыши, в одном из помещений с доступом в Интернет.

- Данное уголовное дело СКР возбудил благодаря эффективному межведомственному взаимодействию с ГУ МВД Росси по Ставропольскому краю, - сообщили в СУ СКР по СК.

На данный момент расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением передано в суд.