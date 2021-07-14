СКФУ дал возможность абитуриентам получить высшее образование без ЕГЭ

Памятник первой учительнице. Фото: СКФУ

Руководство Северо-Кавказского федерального университета приняло решение об открытии в Ставрополе специальностей среднего профессионального образования. До этого такая возможность была только в пятигорском филиале.

- Поступление дает целый ряд преимуществ, в частности, абитуриент получает возможность непрерывного профессионального образования в СКФУ от специальности СПО до следующих ступеней образования (бакалавриат, специалитет) без ЕГЭ, на основании диплома и внутренних вступительных испытаний, а затем получает диплом СКФУ гособразца, - уточняют специалисты СКФУ.

В головном университете будут преподавать специальности "Экономика и бухгалтерский учет" и "Коммерция". Те, кто пришел после девятого класса, проучатся 2 года 10 месяцев, а те, кто после 11 класса, - 1 год 10 месяцев. Набор абитуриентов осуществляется до 15 августа. Очники получат отсрочку от армии, а иностранные студенты - общежитие. Университет также организовывает практику в крупных компаниях-партнерах.

Подробнее о том, как поступить по специальностям, читайте по ссылке.