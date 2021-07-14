В Ставрополе на проспекте Кулакова образовалась самая длинная пробка за неделю

По данным Яндекс.Пробок, около 10:00 в Ставрополе собралась самая большая пробка за последнюю неделю. Машины стояли на проспекте Кулакова от улицы Индустриальной до проспекта Юности. Длина пробки составила 2,2 километра.

14 июля максимальная загруженность дорог в первой половине дня составила 4 балла, хотя обычно карты показывают 5 баллов. Водителям, которые попали утром на проспект Кулакова и улицу Ленина, не повезло - автодороги "стояли".

Всего за утро сервер зафиксировал пять пробок, каждая из которых "расходилась" около полутора часов. За последнюю неделю самый крупный затор зафиксировали 13 июля на Восточной обходе. Машины простояли утром больше двух часов.