В Нефтекумском районе в ДТП погибло два человека

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края сообщили, что 14 июля 2021 года в Нефтекумском районе произошло ДТП. В аварии погибли два человека.

- По предварительной информации, 14.07.2021 на 137 км автодороги Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные воды водитель «Рено Дастер», превысив скорость движения и, не справившись с управлением, вылетел в кювет. В результате ДТП погибли 2 человека, еще двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение, - сказано в сообщении.

На место выехал прокурор Нефтекумского района, ведомство инициировало проверку. Сотрудники правопорядка выяснят причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Ставропольском крае горели поля. Под Новоалександровском произошло ДТП с "КамАЗом" и легковушкой, которые позже загорелись. Пламя перебросилось на ближайшее пшеничное поле и уничтожило 15 гектаров культур.