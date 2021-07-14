В Ставропольском крае горят поля и машины: дым виден за несколько километров

В Новоалександровском округе огонь уничтожает поля. Фото: социальные сети

В Ставропольском крае горят поля, очевидцы присылают фото и видео с места событий. Пожар разбушевался под Новоалександровском. В сети появилось видео, как огонь распространяется с полей на машины, большегруз полностью объят пламенем.

Стало известно, что на трассе Новоалександровск-Ставрополь произошла авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля. Машины столкнулись и большегруз вспыхнул: легковушка сгорела полностью, грузовой автомобиль сейчас тушат. Огонь от машин перекинулся на пшеничное поле.

Причиной пожара на Ставрополье стало именно ДТП.

Информации о пострадавших и погибших нет. От огня пострадало 15 гектаров сельхозкультур.

КАМАЗ успели потушить, а легковушка сгорела полностью. Фото: МЧС Ставрополья

К тушению пожара привлекли 22 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС - 8 человек и 2 единицы техники.

Напомним, в Ставропольском крае начался пожароопасный сезон. Недавно в регионе пострадали 4 тысячи квадратных метров полей пшеницы и гороха, а также 130 гектаров ячменя.

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