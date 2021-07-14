Причиной пожара на Ставрополье, уничтожившего 15 га пшеницы, стал загоревшийся "КамАЗ"

В огне пострадало 15 гектаров полей. Фото: МЧС Ставрополья

В пресс-службе МЧС Ставропольского края сообщили, что причиной пожара на полях Новоалександровского округа стало ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки.

На трассе Новоалександровск - Ставрополь столкнулись легковой автомобиль и "КамАЗ", после чего грузовая машина вспыхнула. Огонь сначала перекинулся на легковушку, полностью уничтожив ее, а после начался пожар на пшеничном поле.

По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Огонь уничтожил 15 гектаров сельхозкультур.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробнее писала о пожаре в Ставропольском крае и публиковала фото и видео с места событий.