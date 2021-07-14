Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту ДТП с возгоранием полей

Пресс-служба прокуратуры Ставропольского края сообщила, что ведомство инициировало проверку после ДТП в Новоалександровском округе, после которого начался пожар на ближайших полях.

На трассе Новоалександровск - Ставрополь столкнулись "КамАЗ" и легковой автомобиль, в результате чего грузовик вспыхнул. Огонь быстро перебросился на вторую машину и сжег ее дотла, а вот "КамАЗ" удалось потушить.

- В результате ДТП произошло возгорание автомобилей, впоследствии огонь перекинулся на близлежащие сельскохозяйственные поля, засеянные пшеницей. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение, - сказано в сообщении прокуратуры.

На место происшествия выехал прокурор Новоалександровского района. В ходе проверки установят причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 14 июля 2021 года в Ставропольском крае горели поля, очевидцы делились кадрами с места происшествия. В тушении пожара участвовало больше 20 человек, в том числе сотрудники МЧС.