План по вакцинации в Ставропольском крае выполнен на 35%

По данным Министерства здравоохранения Ставропольского края, к 15 июля 2021 года план по вакцинации в регионе выполнен на 35%. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививочная кампания охватила около 1,3 млн ставропольцев.

- Первым компонентом привились 464265 человек (+12467 за сутки), вторым компонентом - 312180 человек (+6703). Из них пациентов в возрасте старше 60 лет - 158135 (закончили вакцинацию 130876), - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе Минздрава СК.

Остаток вакцины составляет 55105 и 207190 доз первого и второго компонента соответственно.

- Противостоять пандемии помогает вакцинация. Прививочные пункты работают, запасы вакцины регулярно пополняются, - напомнил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и опубликовал актуальную сводку по ситуации с коронавирусом в регионе. К сожалению, количество заболевших за сутки опять значительно выросло.