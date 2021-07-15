В Ставрополе объявили особый противопожарный режим

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал постановление об установлении с 1 июля 2021 года в крае особого противопожарного режима. Согласно ему он продлится до 15 сентября.

- На днях я подписал соответствующее постановление по Ставрополю, - прокомментировал мэр краевого центра.

Он подчеркнул, что согласно постановлению контроль за соблюдением противопожарного режима на территории города усилят.

Градоначальник напомнил также о создании плана патрулирования города, состоящего из 20 маршрутов. В его реализации задействованы около 50 человек и 13 единиц техники.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности уже привлекли 169 человек на общую сумму около 450 тысяч рублей.

За нарушение санитарных норм, в том числе и несвоевременный покос сухой растительности, составлено 183 административных протокола на сумму более 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольские города заняли 4-е, 6-е и 7-е места в топ-10 самых жарких мест России. На первом месте - краснодарская Сосыка с 37 градусами. На остальных местах расположились другие населенные пункты Краснодарского края, а также Калмыкии и Ростовской области.

Там также как и на Ставрополье составила 35-36 градусов, но там выше другие показатели.