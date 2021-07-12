Три ставропольских города вошли в топ-10 самых жарких мест России

Июль на Ставрополье выдался жарким Фото: Иван МАКЕЕВ

12 июля 2021 года сразу несколько ставропольских городов установили температурные рекорды. По данным свежего рейтинга «Точки экстремальной погоды в России», опубликованного справочно-информационным порталом «Погода и климат», только за первые девять часов суток эффективная температура воздуха в Красногвардейском дошла до 36 градусов, а в Новоалександровске и Арзгире до 35 (под эффективной понимается температура, которую ощущает одетый по сезону человек к тени).

Таким образом, ставропольские города заняли 4-е, 6-е и 7-е места в топ-10 самых жарких мест России. На первом месте - краснодарская Сосыка с 37 градусами. На остальных местах расположились другие населенные пункты Краснодарского края, а также Калмыкии и Ростовской области. Там ЭТ также как и на Ставрополье составила 35-36 градусов, но там выше другие показатели.

В списке самых теплых мест (оценивалась температура воздуха) - сразу четыре Ставропольских города - Новоалександровск (36,5), Красногвардейское (35,6), Буденновск (35,6) и Арзгир (35,4). Это 3, 7, 9 и 10 места соответственно.

Самыми знойными ставропольскими городами, т. е. где самая высокая эффективная температура на солнце, стали Зеленокумск и Рощино (56 градусов, 3 и 4 места). Жарче на градус только на Кубани - в Тихорецке и Горячем Ключе.

Попали наши населенные пункты и в топ-10 самых засушливых мест России. Влажность в Буденновске составила всего 15% (2 место), а в Новоалександровске - 18% (5 место). Самым сухим местом стала Баимка (Чукотка) - 13%.

А вот в перечень самых ветреных и душных населенные пункты Ставропольского края не вошли.

ВАЖНО!

По данным синоптиков, 12 июля по всей территории Ставрополья ожидается очень высокий, а местами (например, в Пятигорске) - экстремальный УФ-индекс (от 8 до 11 по 12-балльной шкале). Такая ситуация сохранится как минимум до конца недели. К этому добавится еще и сильная жара. Подробнее о том, чем грозит превышение уровня ультрафиолетового излучения и как себя вести во время «опасного солнца» - читайте по ссылке.

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