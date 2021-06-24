Опасное солнце вернулось: синоптики дали ставропольцам совет, что делать

Если есть возможность - жару лучше переждать дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным синоптиков, солнце на территории Ставропольского края и республик Северного Кавказа, а также на юге Поволжья, в Центральном и Южном федеральных округах в ближайшие дни будет опасным. Речь идет о том, что уровень ультрафиолетового излучения превысит норму. К этому добавится сорокоградусная жара.

- Особенно опасная ситуация сложится на территории Северного Кавказа. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечне УФ-индекс превысит 8 единиц, в других субъектах округа он составит 6-7 единиц, - цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС.

Стандарт для характеристики ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. УФ-индекс – параметр, который указывает на возможные негативные последствия УФ-излучения на кожу и глаза человека.

Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Значения от одного до пяти - умеренные. При таком излучении нет необходимости к мерам защиты.

От шести до семи - высокие. Для защиты желательно надевать солнцезащитные очки и панамку, использовать крем с защитой SPF 30 на непокрытых участках кожи.

От восьми до десяти - очень высокие, от 11 до 12 - экстремальные. Если нет возможности переждать жару в помещении, то необходимо надеть широкую шляпу, солнцезащитные очки, легкую одежду, покрывающую руки и ноги, а также использовать крем с SPF.

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