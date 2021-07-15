За вчерашний день в нашем крае коронавирусом заболело 236 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье 15 июля выявили районы, где больше всего заболевших COVID-19. Снова лидирует краевой центр. Там за сутки коронавирусом заразились 55 человек.

На втором месте оказались Георгиевский городской округ и Невинномысск, там по 20 зараженных. На третьем месте расположился Пятигорск. Там за вчерашний день коронавирус выявили у 16 жителей.

В Ессентуках за сутки заболело 12 человек. В остальных населенных пунктах – меньше. Есть районы, где за сутки не выявили ни одного случая заболевания. Это город Лермонтов и Труновский район.

Напомним, что за вчерашний день в нашем крае коронавирусом заболело 236 человек. Число зараженных достигло 59996.

За сутки жертвами болезни стали 7 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 1773. За сутки выздоровели еще 102 пациента.

Всего в нашем регионе за весь период пандемии - уже около 55 тысяч человек. Постоянно продолжается тестирование на коронавирус.

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