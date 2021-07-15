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Происшествия15 июля 2021 10:46

В Ессентуках бывший сотрудник МВД ответит за получение взятки

Во время этой «операции» злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Бывший следователь МВД России по Ессентукам обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.

По данным ведомства, в производстве следователя находилось уголовное дело в отношении двух мужчин.

Против них было возбуждено уголовное дело по статьям: «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Во время следствия обвиняемые получили сведения о причастности супруги одного из мужчин к совершенным преступлениям.

За уничтожение вещественных доказательств по уголовному делу, а также не привлечение к уголовной ответственности женщины, обвиняемый потребовал взятку в размере 500 тысяч рублей. Деньги он успешно получил.

Однако во время этой «операции» злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.

Правоохранители допросили свидетелей, собрали необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.