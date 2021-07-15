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Общество15 июля 2021 10:50

Прокуратура Ставрополья помогла сироте получить квартиру через суд

Девушке не выдавали квартиру почти два года
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края помогла сироте получить положенную законом квартиру. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ноябре 2020 года жительница Георгиевска пришла на прием к заместителю Генерального прокурора России Андрею Кикотю и пожаловалась на несоблюдение прав. По обращению была проведена проверка, в ходе которой и выявили нарушение двух законов - ФЗ и закона Ставропольского края.

Установлено, что заявительница в августе 2019 года была включена в сводный список людей, которые имеют права на жилье. Однако девушке не выдавали квартиру более года. Прокуратура вмешалась в ситуацию и подала иск к министерству имущественных отношений Ставропольского края.

- Решением суда исковые требования Георгиевского межрайонного прокурора удовлетворены в полном объеме. Благодаря вмешательству надзорного ведомства в июне текущего года заявительнице вручены ключи и предоставлено благоустроенное жилое помещение в городском округе город-курорт Железноводск в посёлке Иноземцево, - сказано в сообщении прокуратуры.