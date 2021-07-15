На Ставрополье 1,3 млрд рублей выделят медикам, заразившимся COVID-19 при исполнении обязанностей

На Ставрополье 1,3 миллиарда рублей предполагается выделить на выплаты медикам, заразившимся COVID-19 при исполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

С учетом увеличения, выплаты медицинским работникам с начала пандемии суммарно составят 2,5 миллиарда рублей.

Еще 174 миллиона рублей направят на закупку медицинских препаратов для больных социально значимыми заболеваниями. Также 110 миллионов рублей предполагается направить на развитие материально-технической базы отрасли здравоохранения.

Ставропольский дорожный фонд увеличат на 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены на ремонт дорог местного значения.

В целом размер дорожного фонда достиг рекордного для края уровня в 12,6 миллиарда рублей.