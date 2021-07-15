Клиенты банка Уралсиб получат 1 500 рублей к «школьной» выплате

Фото: банка "Уралсиб".

Каждая кубанская семья, воспитывающая детей школьного возраста, в августе получит от государства по 10 тысяч рублей. Их выплатят на каждого ребенка. Но это не все. Банк Уралсиб заявил о том, что готов приумножить государственные выплаты и запустил акцию «1500 бонусных рублей к школьной выплате».

Ее участниками станут клиенты банка, на счета которых поступила единовременная выплата для подготовки детей к школе. Ее размер - 10 000 рублей на одного школьника.

- Бонусные рубли будут начислены автоматически на карты Банка Уралсиб, подключенные к программе лояльности «Уралсиб Бонус», – до 10 числа месяца, следующего за месяцем поступления выплаты, - говорят в банке.

Один бонусный рубль равен одному российскому рублю.

- Бонусная сумма будет начислена дополнительно в расчете на каждого ребенка, имеющего право на государственную «школьную» выплату, - уточняют в банке Уралсиб.

Подробные условия акции размещены на сайте банка. Узнать больше о программе Уралсиб Бонус Вы можете здесь. Также свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»