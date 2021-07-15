В Ставрополе судебные приставы наказали коллекторов за давление на женщину

Героиней этой истории стала жительница Ставрополья. Ей звонили неизвестные мужчины, в грубой форме угрожали, оказывали психологическое давление, требовали вернуть долг по займу, который она оформляла еще весной 2020 года. Часть денег ставропольчанка выплатила, но оставалась еще сумма, которую она планировала погасить позже.

Устав от угроз и оскорблений в свой адрес и адрес родных, женщина обратилась в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

Там специалисты провели административное расследование и установили факт совершения неправомерных действий против должницы со стороны профессиональной коллекторской организации.

В итоге ставропольчанке удалось собрать достаточные доказательства, на основании которых в суде установили факт неправомерных действий именно сотрудниками ООО «Приоритет».

Суд признал организацию виновной и назначил штраф в размере 300 тыс. руб.

Юрлицо обратилось в вышестоящую судебную инстанцию, продолжая утверждать о своей невиновности, однако суд оставил решение о штрафе в 300 000 руб. в силе.